Десять лет назад напротив Кремля был убит политик Борис Немцов

4 октября 2016 года дело в отношении исполнителей убийства начали рассматривать в Московском окружном военном суде с участием присяжных. И адвокаты дочери Немцова, признанной потерпевшей, и адвокаты подсудимых качеством следствия оказались недовольны. Первые отмечали, что ~убийство до сих пор не раскрыто, так как организаторы не найдены, а мотивы преступников не установлены.~ Кроме того, следствие проигнорировало требование потерпевшей о допросе главы Чечни Рамзана Кадырова, с которым, по словам юристов, у Немцова был конфликт. Защитники подсудимых настаивали на невиновности фигурантов и указывали на несостыковки в деле. В частности, адвокат Темирлана Эскерханова, Анна Бюрчиева, уверяла, что ее подзащитный не получал никаких денежных переводов от заказчика, а в момент убийства вовсе находился в баре.