Владимир Мединский возглавил Союз писателей России

Кандидатуру Владимира Мединского на этот пост предложил добровольно сложивший с себя полномочия главы союза Николай Иванов. Он работал на этой должности с февраля 2018 года. РБК со ссылкой на источники писал, что рассмотрение кандидатуры господина Мединского связано с «повышенным в последнее время вниманием к отрасли со стороны властей».