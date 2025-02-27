В Омске откроют парк с живыми альпаками

«Рассматриваем новые тематические зоны. Например, в этом году планируем открыть к этому лету “Альпака-парк”. Там можно будет взаимодействовать с животными. Мы нашли партнёра, который это организует гуманно и интересно. Это не зоопарк с вольерами, безмерным взаимодействием, а организованный экскурсионный формат. Планируем обособленную территорию, где установим вольеры. Гид будет в определённые периоды времени приходить с группой и чередовать взаимодействие с животными. Важно, чтобы это было современно, интересно и гуманно», — рассказала на пресс-конференции Дарья Толмачёва, директор парка «Вокруг света».