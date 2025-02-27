График выплат детских пособий изменится в Воронежской области в марте

В марте в Воронежской области произойдут изменения в графике выплат детских пособий. Об этом рассказали в региональном отделении Социального фонда России (СФР).
По информации ведомства, 7 марта, родителям, работающим и ухаживающим за детьми до 1,5 лет, будет произведена выплата пособия за предыдущий месяц.
Ожидается, что 3 марта, в понедельник, будут перечислены следующие пособия:
— для детей военнослужащих по призыву или мобилизованных;
— по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;
— выплата на первого ребенка;
— единое пособие.