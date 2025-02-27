Определено место, где построят новый аэропорт Иркутска

Утверждена точка строительства нового Иркутского аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Степанов».
По информации источника, новый авиаузел будет построен между Ангарском и Шелеховым в районе территории под названием «Ключевая». Площадка согласована с «Росавиацией» и «Ростехом».
Это место находится между тремя городами областной агломерации. На согласование, как пишет ТГ, ушло почти пять лет.
Теперь требуется найти инвестора, готового вложится в строительство аэропорта. На это тоже может уйти не менее пяти лет, уверен автор Telegram-канала.
Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Иркутска появилось три новых автобуса.