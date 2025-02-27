Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определено место, где построят новый аэропорт Иркутска

Площадка носит название «Ключевая».

Источник: Правительство Иркутской области

Утверждена точка строительства нового Иркутского аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Степанов».

По информации источника, новый авиаузел будет построен между Ангарском и Шелеховым в районе территории под названием «Ключевая». Площадка согласована с «Росавиацией» и «Ростехом».

Это место находится между тремя городами областной агломерации. На согласование, как пишет ТГ, ушло почти пять лет.

Теперь требуется найти инвестора, готового вложится в строительство аэропорта. На это тоже может уйти не менее пяти лет, уверен автор Telegram-канала.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Иркутска появилось три новых автобуса.

строительство