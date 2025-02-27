Фильм с Юрой Борисовым «Кончится лето» вышел в прокат

Фильм Мункуева и Арбугаева тоже по-своему траурный и в каком-то смысле посмертный: кинематографисты придумали его еще в 2021 году, а сняли уже в 2022-м, поэтому к жанровой палитре ленты (фильм-ограбление, роуд-муви) как бы еще примешиваются нотки постапокалипсиса. «Может, будет хоть день, может, будет хоть час, когда нам повезет», — горько тараторит Цой в песне «Кончится лето», пронизанной ощущением тупика и предчувствием смерти, и обреченно тянет: «Больше надежд нету». «А сейчас сам знаешь какие времена», — говорит отец (Дмитрий Поднозов) вернувшемуся из тюрьмы Кеше (Юра Борисов), когда они обсуждают будущее его младшего брата Тимы (Макар Хлебников), которому сейчас поступать в вуз. У Кеши будущего нет: после зоны в их поселке можно разве что по отцовской дружбе устроиться на артель старателей — добывать якутское золото для кого-то еще.