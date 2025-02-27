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Каток у Театра-Театра в Перми закроется 10 марта

В этот день он будет работать до середины дня.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Главный городской каток на площади возле Театра-Театра в Перми будет работать до 10 марта. В этот день посетители смогут покататься на коньках до середины дня. Об этом сообщили в краевом Министерстве спорта.

До завершения сезона на катке пройдут несколько событий. Самым крупным из них станет мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта.

Напомним, каток у Театра-Театра открылся 30 декабря. Его общая площадь составляет более двух тысяч квадратных метров. Ледовая арена состоит из основного и детского катков. Для удобства посетителей работает зона отдыха и прокат коньков. Посещение является бесплатным и осуществляется по предварительной регистрации.

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