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Новые зоны отдыха появятся на Балхаше

В Балхаше ищут способы увеличить поток туристов в регион. На побережье озера собираются открыть шесть новых зон отдыха. Об этом сообщил аким города Сапар Сатаев на брифинге в РСК, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Акимат Карагандинской области

По его словам, за прошлый год число отдыхающих в Балхашской курортной зоне выросло почти на 30% и составило 121 тысячу человек. Туристов принимали 99 объектов.

В прошлом году введены в эксплуатацию три зоны отдыха. В этом году запланирован ввод шести объектов туризма на общую сумму инвестиций 2,4 миллиарда тенге.

сказал Сапар Сатаев

В курортных посёлках Торангалык и Шубартубек начнётся строительство водопроводных сетей. Зоны отдыха получат центральное водоснабжение.

Кроме того, в этом году должны завершить реконструкцию набережной с городским пляжем.

Продолжается реконструкция балхашского аэропорта. Идёт строительство здания службы специального транспорта и реконструкция аэровокзала. Завершить работы планируют в этом году.

Стал традиционным фестиваль «БалхашTourfest». В прошлом году на него собралось более 30 тысяч человек. В этом году ожидают ещё больше.

экономика
туризм и отдых