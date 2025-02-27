Новые зоны отдыха появятся на Балхаше

По его словам, за прошлый год число отдыхающих в Балхашской курортной зоне выросло почти на 30% и составило 121 тысячу человек. Туристов принимали 99 объектов.
В прошлом году введены в эксплуатацию три зоны отдыха. В этом году запланирован ввод шести объектов туризма на общую сумму инвестиций 2,4 миллиарда тенге.
В курортных посёлках Торангалык и Шубартубек начнётся строительство водопроводных сетей. Зоны отдыха получат центральное водоснабжение.
Кроме того, в этом году должны завершить реконструкцию набережной с городским пляжем.
Продолжается реконструкция балхашского аэропорта. Идёт строительство здания службы специального транспорта и реконструкция аэровокзала. Завершить работы планируют в этом году.
Стал традиционным фестиваль «БалхашTourfest». В прошлом году на него собралось более 30 тысяч человек. В этом году ожидают ещё больше.