Более 600 метров изношенных трамвайных рельс сняли с Троицкого моста

В Петербурге 21 февраля стартовал ремонт асфальта на Троицком мосту. И всего за пару дней специалисты успели проделать большую работу. В частности, было снято более 600 метров изношенных трамвайных рельс, а также демонтировано свыше 1,4 тысячи квадратных метров старого дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».