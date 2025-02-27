Более 600 метров изношенных трамвайных рельс сняли с Троицкого моста

В Петербурге 21 февраля стартовал ремонт асфальта на Троицком мосту. И всего за пару дней специалисты успели проделать большую работу. В частности, было снято более 600 метров изношенных трамвайных рельс, а также демонтировано свыше 1,4 тысячи квадратных метров старого дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».
— Работа кипит. Специалисты сейчас разбирают бетонное покрытие и демонтируют защитный армированный слой, — добавили в пресс-службе.
Напомним, что для проведения ремонтных работ движение в зоне трамвайных путей и по второй полосе проезжей части моста от Дворцовой до Петровской набережной пришлось ограничить до 10 июня. Для пешеходов ограничений нет.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что движение на Большой Морской и набережной Мойки ограничат 28 февраля из-за съемок новых «Папиных дочек».