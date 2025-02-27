В Светлогорске планируют расширение пляжной зоны в 2025 году

«Мы сейчас договариваемся с “Балтберегозащитой”, чтобы у нас появился возможность сделать новый пляж, там где уже появился песок и завершены работы по созданию волноломов. Имеется в виду новый променад в районе улицы Балтийской. Понимаю, что гостей много и пляжные территории тоже нужны», — пояснил он.