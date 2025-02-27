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На Земле началось слабое возмущение геомагнитного поля

В Институте прикладной геофизики сообщили, что степень возмущенности магнитного поля достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Слабое возмущение геомагнитного поля Земли началось в четверг, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По информации ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Ранее на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщалось, что Земля будет находится в зоне действия корональной дыры до 2 марта, что может привести к повышению геомагнитной активности.