На Земле началось слабое возмущение геомагнитного поля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Слабое возмущение геомагнитного поля Земли началось в четверг, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
По информации ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Ранее на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщалось, что Земля будет находится в зоне действия корональной дыры до 2 марта, что может привести к повышению геомагнитной активности.