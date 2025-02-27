Создан спрей для носа для помощи получившим черепно-мозговую травму

Ученые уже несколько десятилетий работают над созданием средств, которые могли бы подавлять развитие воспалений в тканях мозга, связанных с их физическим повреждением или нейродегенеративными заболеваниями. Недавно им удалось создать спрей для носа, который значительно замедлил развитие болезни Альгеймера у мышей путем подавления связанного с ней воспаления в тканях мозга.