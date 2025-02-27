Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр самбо и бокса построят в Ленинском районе Иркутска

Реализация проекта — на уровне проектирования.

В областном центре занимаются проектированием Центра самбо и бокса. Объект планируют возвести на улице Ярославского, в Ленинского районе. Земля уже под строительство уже есть -участок площадью 20,5 гектара расположен вблизи гаражного кооператива № 107 и жилого дома на Баумана, 239.

Общая площадь здания составит 7,4 тысячи кв. м. В нем будет три секции, где разместят 3 ковра, помост, зоны безопасности. Также предусмотрят залы общефизической подготовки, раздевалки, конференц-зал, тренерские, инвентарные, душевые, медицинский кабинет, гардеробные, холл, хозяйственные помещения.

Единая зона для проведения соревнований будет вмещать в себя 500 человек. Для зрителей установят как стационарные, так и мобильные трибуны.

Напомним, аферисты из сети придумали новую уловку для доверчивых людей. На этот раз они стали притворяться работниками школ, в которых учатся дети потенциальных жертв.