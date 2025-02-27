Метод создания стволовых клеток кошек позволит спасти редкие виды от вымирания

Исследователи научились извлекать почти все клетки из этих структур и очень долгое время культивировать их, сохраняя при этом их способность превращаться в любые ткани тела кошек. В перспективе это позволит использовать их для лечения тяжелых заболеваний домашних питомцев, а также для получения культур половых клеток вымирающих диких кошек для ускоренного восстановления их популяций, подытожили исследователи.