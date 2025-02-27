Метод создания стволовых клеток кошек позволит спасти редкие виды от вымирания

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Молекулярные биологи из Японии разработали подход, позволяющий массово производить эмбриональные стволовые клетки домашних или диких кошек, которые можно использовать для регенеративной ветеринарной медицины или для спасения вымирающих видов кошек, к числу которых относятся снежные барсы и пиренейские рыси. Об этом сообщила пресс-служба Столичного университета Осаки (OMU).
«Эмбриональные стволовые клетки способны превращаться в любые типы “взрослых” тканей и клеток. Это позволяет нам надеяться на то, что их изучение и сравнение с другими типами стволовых клеток кошек значительно расширит арсенал ветеринарной медицины. Кроме того, эти клетки можно превращать в гаметы, что позволяет использовать их для спасения редких и вымирающих видов диких кошек», — пояснил профессор OMU Синго Хатойя, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, сейчас сразу несколько групп молекулярных биологов и экологов разрабатывают технологии, позволяющие выращивать стволовые клетки уже вымерших или вымирающих видов животных и использовать их для восстановления популяций. В частности, сейчас подобные эксперименты проводятся с клетками суматранских и северных белых носорогов, больших панд, а также тасманских дьяволов, чьему существованию угрожает заразный рак DFTD.
Биологи из Японии сделали большой шаг к созданию подобных подходов по восстановлению популяций вымирающих больших кошек, в том числе снежных барсов и иберийских рысей, чьи популяции сократились до нескольких сотен или тысяч особей из-за деятельности людей и перемен климата Земли. Профессору Хатойе и его коллегам удалось создать подход, позволяющий получать большое число эмбриональных стволовых клеток, используя заготовки половых клеток, извлеченные из органов стерилизуемых домашних кошек или из тела их диких сородичей.
Последующие опыты с этими тельцами помогли ученым подобрать такие условия среды, в которых можно было быстро выращивать трехмерные клеточные структуры, похожие по своему устройству на первые фазы развития эмбриона. Внутри них присутствуют большие скопления эмбриональных стволовых клеток, из которых в полноценных зародышах формируются все ткани и органы тела.
Исследователи научились извлекать почти все клетки из этих структур и очень долгое время культивировать их, сохраняя при этом их способность превращаться в любые ткани тела кошек. В перспективе это позволит использовать их для лечения тяжелых заболеваний домашних питомцев, а также для получения культур половых клеток вымирающих диких кошек для ускоренного восстановления их популяций, подытожили исследователи.