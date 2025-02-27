Сняли рельсы и разбирают бетон. Как идет ремонт Троицкого моста

Движение на мосту, напомним, ограничено. До 10 июня ограничили проезд от Дворцовой набережной до Петровской набережной. Кроме того, водителей потеснили на Суворовской площади, а поворот налево с Миллионной улицы на Суворовскую закрыт. Для пешеходов при этом в схеме движения ничего не изменилось.