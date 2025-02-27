Сняли рельсы и разбирают бетон. Как идет ремонт Троицкого моста

На 27 февраля в зоне трамвайных путей Троицкого моста демонтировали более 1 400 квадратных метров старого покрытия и сняли больше 600 метров изношенных рельсов, рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Сейчас дорожники разбирают бетонное покрытие и начали демонтировать защитный армированный слой.
Схема движения по Троицкому мосту на время ремонта.
Движение на мосту, напомним, ограничено. До 10 июня ограничили проезд от Дворцовой набережной до Петровской набережной. Кроме того, водителей потеснили на Суворовской площади, а поворот налево с Миллионной улицы на Суворовскую закрыт. Для пешеходов при этом в схеме движения ничего не изменилось.
Из-за ограничений на переправе и подъездах к ней регулярно копятся пробки. Сейчас, по данным «Яндекс. Пробок», затор собрался на Дворцовой набережной, набережной Лебяжьей канавки и Кронверкской набережной.
Ремонт пройдет в несколько этапов. Полностью работы должны завершить в октябре 2025 года.