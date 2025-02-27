В МФТИ запустили испытательный центр для тестирования наноспутников

«Новый центр позволит проводить полный цикл испытаний для аппаратов формата CubeSat, а также существенно ускорит разработку и повышение надежности отечественных спутников. Это особенно важно в контексте перехода от крупных спутников к группировкам небольших и экономически доступных аппаратов, которые могут решать задачи дистанционного зондирования Земли более эффективно», — отметили в пресс-службе.