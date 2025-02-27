В МФТИ запустили испытательный центр для тестирования наноспутников

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) запустили испытательный центр для тестирования наноспутников. Об этом сообщили в пресс-службе МФТИ.
«Новый центр позволит проводить полный цикл испытаний для аппаратов формата CubeSat, а также существенно ускорит разработку и повышение надежности отечественных спутников. Это особенно важно в контексте перехода от крупных спутников к группировкам небольших и экономически доступных аппаратов, которые могут решать задачи дистанционного зондирования Земли более эффективно», — отметили в пресс-службе.
CubeSat — это сверхмалые искусственные спутники Земли, имеющие стандартные размеры и форму. Базовый модуль 1U представляет собой куб со стороной 10 см, объемом 1 литр и массой до 2 кг. Такие спутники широко используются для научных исследований, дистанционного зондирования Земли и испытания новых технологий.
Испытательный центр в МФТИ оснащен вибростендом, который имитирует механические нагрузки при запуске спутников на ракетоносителях «Союз» (используются для миссий к МКС) и «Рокот» — для запуска небольших спутников на низкую околоземную орбиту. Это позволяет точно моделировать вибрации и ускорения, возникающие во время взлета.
Создание центра — часть федеральной программы по развитию малых космических аппаратов в России, которая включает в себя сотрудничество с ведущими университетами и компаниями для создания современных космических систем и подготовки квалифицированных кадров.
Весной 2025 года планируется ввести в эксплуатацию термовакуумную камеру и стенд полунатурного моделирования для проверки систем ориентации и навигации спутников. Это позволит тестировать аппаратуру в условиях, максимально приближенных к реальному космосу.