Отделение поликлиники открыли в областном наркодиспансере в Ростове-на-Дону

В областном наркологическом диспансере в Ростове-на-Дону после капитального ремонта открыли амбулаторно-поликлиническое отделение на 42 посещения в смену. Об этом сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.
Принимать будут жителей Железнодорожного, Первомайского и Пролетарского районов города. К работе привлекли психиатров-наркологов и клинических психологов, оборудовали кабинет медосвидетельствования и химико-токсикологическую лабораторию.
Предполагается, что кабинет освидетельствования будет работать круглосуточно, ежегодно собираются выполнять около трех тысяч проверок на состояние опьянения. Плановая мощность лаборатории — более 250 исследований в день.
— Теперь условия для пациентов и врачей соответствуют современным требованиям. С новым оборудованием уровень диагностики и верификации анализов очень высокий, они фактически не вызывают сомнений, — отметил Юрий Кобзев.
Добавим, капитальный ремонт был выполнен на средства наркодиспансера. Оборудование обновили после целевого финансирования, выделенного правительством региона.