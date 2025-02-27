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Отделение поликлиники открыли в областном наркодиспансере в Ростове-на-Дону

В наркодиспансере Ростова открыли поликлинику для жителей трех районов города.

Источник: Комсомольская правда

В областном наркологическом диспансере в Ростове-на-Дону после капитального ремонта открыли амбулаторно-поликлиническое отделение на 42 посещения в смену. Об этом сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Принимать будут жителей Железнодорожного, Первомайского и Пролетарского районов города. К работе привлекли психиатров-наркологов и клинических психологов, оборудовали кабинет медосвидетельствования и химико-токсикологическую лабораторию.

Предполагается, что кабинет освидетельствования будет работать круглосуточно, ежегодно собираются выполнять около трех тысяч проверок на состояние опьянения. Плановая мощность лаборатории — более 250 исследований в день.

— Теперь условия для пациентов и врачей соответствуют современным требованиям. С новым оборудованием уровень диагностики и верификации анализов очень высокий, они фактически не вызывают сомнений, — отметил Юрий Кобзев.

Добавим, капитальный ремонт был выполнен на средства наркодиспансера. Оборудование обновили после целевого финансирования, выделенного правительством региона.