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Умер Сергей Беседин — известный журналист в Новосибирске

В Новосибирске умер известный журналист Сергей Беседин.

Источник: Комсомольская правда

27 февраля Новосибирск потерял одного из своих ярких представителей медиасферы — журналиста и писателя Сергея Беседина.

Он скончался после продолжительной болезни, оставив после себя богатое наследие в виде статей, книг и воспоминаний коллег, которые высоко ценили его профессионализм и творческий подход.

Сергей Беседин посвятил журналистике около трех десятилетий. Большую часть своей карьеры он занимал редакторские должности. Его опыт не ограничивался местными изданиями — он активно сотрудничал с федеральными СМИ.

Его книги, такие как «Охотники за пармезаном» и «Метаморфозы», получили широкую известность и стали важной частью его творческого пути.

Сергей Беседин родился в 1971 году. Он получил радиотехническое образование, что никак не помешало ему реализоваться в журналистике и литературе.

Уход Сергея Беседина — это невосполнимая потеря для журналистского сообщества и всех, кто знал его лично или был знаком с его творчеством.