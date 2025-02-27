Умер Сергей Беседин — известный журналист в Новосибирске

27 февраля Новосибирск потерял одного из своих ярких представителей медиасферы — журналиста и писателя Сергея Беседина.
Он скончался после продолжительной болезни, оставив после себя богатое наследие в виде статей, книг и воспоминаний коллег, которые высоко ценили его профессионализм и творческий подход.
Сергей Беседин посвятил журналистике около трех десятилетий. Большую часть своей карьеры он занимал редакторские должности. Его опыт не ограничивался местными изданиями — он активно сотрудничал с федеральными СМИ.
Его книги, такие как «Охотники за пармезаном» и «Метаморфозы», получили широкую известность и стали важной частью его творческого пути.
Сергей Беседин родился в 1971 году. Он получил радиотехническое образование, что никак не помешало ему реализоваться в журналистике и литературе.
Уход Сергея Беседина — это невосполнимая потеря для журналистского сообщества и всех, кто знал его лично или был знаком с его творчеством.