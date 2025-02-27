Стало известно, откроют ли новые аттракционы в парке «Вокруг света» в Омске

«На данный сезон новые аттракционы не планируем. Считаем, что ассортимента аттракционов для нашего региона, направления и климата достаточно. Но тематические зоны мы рассматриваем. Например, в этом году планируем открыть к этому лету “Альпака-парк”, — рассказала директор парка “Вокруг света” Дарья Толмачёва на встрече с журналистами.