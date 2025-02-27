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Стало известно, откроют ли новые аттракционы в парке «Вокруг света» в Омске

Руководство парка поделилось планами на этот год.

Источник: Om1 Омск

Руководители парка «Вокруг света» провели пресс-конференцию, на которой рассказали о планах на новый сезон. Открытие новых аттракционов в этом году не состоится, однако новые мероприятия и развлечения для омичей планируются.

«На данный сезон новые аттракционы не планируем. Считаем, что ассортимента аттракционов для нашего региона, направления и климата достаточно. Но тематические зоны мы рассматриваем. Например, в этом году планируем открыть к этому лету “Альпака-парк”, — рассказала директор парка “Вокруг света” Дарья Толмачёва на встрече с журналистами.

Также руководители парка планируют благоустроить Первомайский пляж. Однако с этим возникли трудности из-за подтоплений территории.

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