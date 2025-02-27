Обнаружены пьезоэлектрики, пригодные для диагностики в медицине

Большинство неорганических пьезоэлектриков, как пояснили в пресс-службе, не являются биосовместимыми и могут причинить вред живому организму при использовании их в медицине. Большое распространение получили органические пьезоэлектрики на основе полимеров, полисахаридов, вирусов. Они могут использоваться для контроля температуры и давления, для создания имплантируемых устройств, собирающих биомеханическую энергию от движений тела. Однако их «пьезоэлектрический отклик» часто находится в диапазоне, недостаточном для практических применений.