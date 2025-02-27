Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии останутся без дополнительного выходного в марте

В этом году праздничный день будет перенесен на июнь.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии в марте ждет лишь один дополнительный выходной. В конце месяца понедельник, 31 марта, будет нерабочим. На этот день переносится Ураза-байрам, который празднуется в ночь с 30 на 31 марта.

Выходного же в честь Международного женского дня в этом году не будет. Это связано с тем, что 8 марта выпадает на субботу и переносится на июнь, чтобы жители Башкирии отдохнули подольше.

Пятница, 7 марта, также не будет сокращенным рабочим днем, напоминают в Минтруда.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.