Жители Башкирии останутся без дополнительного выходного в марте

Жителей Башкирии в марте ждет лишь один дополнительный выходной. В конце месяца понедельник, 31 марта, будет нерабочим. На этот день переносится Ураза-байрам, который празднуется в ночь с 30 на 31 марта.
Выходного же в честь Международного женского дня в этом году не будет. Это связано с тем, что 8 марта выпадает на субботу и переносится на июнь, чтобы жители Башкирии отдохнули подольше.
Пятница, 7 марта, также не будет сокращенным рабочим днем, напоминают в Минтруда.
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