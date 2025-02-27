Каким будет март в Узбекистане? Синоптики дали прогноз на месяц

Vaib.uz (Узбекистан. 27 февраля). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на март 2025 года. По данным синоптиков, месяц начнется с прохладной погоды, затем температура постепенно повысится, однако резкие перепады температур сохранятся в течение всего периода. В зависимости от региона ночью температура может опускаться до −3 градусов, а в самые теплые дни достигать +27 градусов.