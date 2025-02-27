Каким будет март в Узбекистане? Синоптики дали прогноз на месяц

Первая декада марта: холодные ночи и осадки
Начало месяца в Узбекистане будет относительно холодным. Ночью температура будет колебаться в диапазоне от −3 до +2 градусов. Днем ожидается от +7 до +10 градусов, в отдельных районах — до 0…+3 градусов.
На севере страны снег начнется уже 1 марта. Там ожидаются более низкие температуры: ночью: от −2 до −12 градусов, днем: от −5 до +8 градусов.
К середине первой декады температура начнет расти, достигнув +3…+8 градусов ночью и +10…+15 градусов днем.
Вторая и третья декады марта: весна набирает силу, но погода будет переменчивой.
Таким образом, март в этом году будет контрастным — от зимнего холода в начале месяца до настоящего весеннего тепла ближе к концу.