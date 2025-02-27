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Каким будет март в Узбекистане? Синоптики дали прогноз на месяц

Vaib.uz (Узбекистан. 27 февраля). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на март 2025 года. По данным синоптиков, месяц начнется с прохладной погоды, затем температура постепенно повысится, однако резкие перепады температур сохранятся в течение всего периода. В зависимости от региона ночью температура может опускаться до −3 градусов, а в самые теплые дни достигать +27 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +16° 7 м/с 63% 749 мм рт. ст. +15°
Источник: Vaib.Uz

Первая декада марта: холодные ночи и осадки

Начало месяца в Узбекистане будет относительно холодным. Ночью температура будет колебаться в диапазоне от −3 до +2 градусов. Днем ожидается от +7 до +10 градусов, в отдельных районах — до 0…+3 градусов.

2—3 марта в некоторых районах республики пройдут осадки в виде дождя и снега.

На севере страны снег начнется уже 1 марта. Там ожидаются более низкие температуры: ночью: от −2 до −12 градусов, днем: от −5 до +8 градусов.

К середине первой декады температура начнет расти, достигнув +3…+8 градусов ночью и +10…+15 градусов днем.

Вторая и третья декады марта: весна набирает силу, но погода будет переменчивой.

8—10 марта ожидаются дожди по республике, но снегопады уже не прогнозируются. До конца месяца температура будет постепенно повышаться, но с колебаниями: ночью: от +7…+12 градусов до −3 градусов, днем: от +5 до +22 градусов, в южных районах — до +25…+27 градусов.

Таким образом, март в этом году будет контрастным — от зимнего холода в начале месяца до настоящего весеннего тепла ближе к концу.