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В мэрии назвали количество укрытий в Калининграде на случай ЧС

Глава города рассказал, что не каждый подвал может быть безопасен.

В Калининграде количество для укрытий в случае чрезвычайных ситуаций для гражданского населения доступно 1911 подземных помещения. Об этом «Клопс» сообщили в мэрии.

Это в основном помещения административных зданий, а также подвалы жилых домов. Сейчас проводится работа по их осмотру и корректировка некоторых адресов. Кроме того, муниципальные спасатели маркируют маршруты: размещается информация о местонахождении таких мест на опорах, знаках, ограждениях и фасадах домов.

Глава Калининграда Олег Аминов пояснил, что не все подвалы зданий подходят под категорию убежищ.

«Многоквартирные дома, у которых немонолитные перекрытия, они не попадают под укрытия и там категорически нельзя… Даже если туда при тревоге побегут люди, то плиты перекрытия… Мы с вами получим братскую могилу», — отметил Аминов.

Количество укрытий может увеличиться. Обследовано 139 помещений старых немецких домов. Большинство не готово, так как там есть видимые нарушения несущих конструкций. 27 сооружений принято в муниципальную собственность, некоторые другие планируют доводить до ума.

Укрытия на случай ЧС в Калининградской области со списками адресов по городам, ищите в материалах «Клопс».