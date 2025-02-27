Открытие физиков РФ ускорит разработку новых биосенсоров и сверхтонких голограмм

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские физики и ученые из Армении и ОАЭ впервые точно измерили оптические характеристики кристаллов из теллурида висмута, перспективного материала для создания различных метаповерхностей, биосенсоров, сверхтонких голограмм и наночастиц для терапии опухолей. Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«Теперь, когда мы получили эталонные оптические свойства данных кристаллов, мы можем приступить к разработке оптических устройств на основе теллурида висмута. Например, на его базе можно создать метаповерхности для передачи изображений в задачах дополненной реальности», — пояснил сотрудник исследовательского центра «Кспансео» Гергий Ермолаев, чьи слова приводит Центр научной коммуникации МФТИ.
Как объясняют Ермолаев и ученые, теллурид висмута представляет собой перспективный материал, который может найти широкое применение в большом числе областей науки и техники благодаря набору из нескольких уникальных оптических свойств. Кристаллы этого материала обладают сверхвысоким показателем преломления, при этом их оптические свойства сильно меняются в зависимости от того, в каком направлении через них движется свет.
Несмотря на высокую перспективность этого материала, его ключевые оптические характеристики не были измерены с максимально возможной точностью до настоящего времени. В частности, замеренный разными научными группами показатель преломления для кристаллов теллурида висмута различался почти в два раза, причину чего российские ученые раскрыли в процессе проведения своих собственных замеров.
В их рамках ученые подготовили несколько тонких чешуек из теллурида висмута толщиной в десятки нанометров и измерили их оптические свойства в широком диапазоне длин волн, начиная с фиолетового видимого света и заканчивая коротковолновой частью инфракрасного спектра. Также ученые изучили структуру приповерхностного слоя этих кристаллов и определили толщину тонкой оксидной пленки (2,7 нанометра), которая в прошлом мешала физикам определить реальные оптические характеристики этого перспективного материала.
По словам исследователей, собранные ими сведения и полученная модель теллурида висмута позволяет приступить к разработке различных новых материалов и устройств на его базе. В частности, его можно применять для создания наночастиц, способных поглощать лазерное излучение и уничтожать соседние с ними опухолевые клетки, а также различных фотонных устройств, которые могут использоваться в качестве биосенсоров, подытожили физики.