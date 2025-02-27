Открытие физиков РФ ускорит разработку новых биосенсоров и сверхтонких голограмм

По словам исследователей, собранные ими сведения и полученная модель теллурида висмута позволяет приступить к разработке различных новых материалов и устройств на его базе. В частности, его можно применять для создания наночастиц, способных поглощать лазерное излучение и уничтожать соседние с ними опухолевые клетки, а также различных фотонных устройств, которые могут использоваться в качестве биосенсоров, подытожили физики.