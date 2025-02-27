В семи городах Челябинской области 27 февраля объявлен режим НМУ

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени объявлен 27 февраля в семи городах Челябинской области. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, смог будет держаться в течение суток.
— Предупреждение о НМУ первой степени объявляется в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте, Карабаше, Аше, и Магнитогорске с 19 часов 27 февраля до 19 часов 28 февраля, — говорится в сообщении.
В период неблагоприятных метеоусловий промышленным предприятиям предписывают снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.