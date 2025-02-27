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В семи городах Челябинской области 27 февраля объявлен режим НМУ

На Южном Урале ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

Источник: Комсомольская правда

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени объявлен 27 февраля в семи городах Челябинской области. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, смог будет держаться в течение суток.

— Предупреждение о НМУ первой степени объявляется в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте, Карабаше, Аше, и Магнитогорске с 19 часов 27 февраля до 19 часов 28 февраля, — говорится в сообщении.

В период неблагоприятных метеоусловий промышленным предприятиям предписывают снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.

экология