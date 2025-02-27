«Живу среди барашков»: в Крыму разгар окотной кампании овец

«К земле всегда тянуло, хоть и в городе вырос. Наверное, это в крови у меня, мои предки всегда занимались разведением животных. Иногда думаю, все — устал, надоело. Это ведь очень тяжелый труд, много рисков. Бывает, овцы болеют и случаются большие потери. Но столько всего уже вложено в это дело — и сил, и средств, и времени, что без этого я теперь уже никак, не могу бросить», — делится фермер.