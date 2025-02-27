В Уфе первый затапливаемый район готовится к паводку

«Весна в Демском районе — время особой бдительности. Первыми в городе встречая половодье, мы несем ответственность за безопасность наших жителей, — сообщил в соцсетях глава администрации Демского района Уфы Иван Иванов. — Проезд по дорогам к СНТ “Козарез”, “Альбатрос” и “Озон”, традиционно затрудняющийся от разлива рек Белая и Дёма, находятся под пристальным контролем. При уровне воды выше 300 см, их подтопление неизбежно, но мы готовы.