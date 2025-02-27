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В Уфе первый затапливаемый район готовится к паводку

«Весна в Демском районе — время особой бдительности. Первыми в городе встречая половодье, мы несем ответственность за безопасность наших жителей, — сообщил в соцсетях глава администрации Демского района Уфы Иван Иванов. — Проезд по дорогам к СНТ “Козарез”, “Альбатрос” и “Озон”, традиционно затрудняющийся от разлива рек Белая и Дёма, находятся под пристальным контролем. При уровне воды выше 300 см, их подтопление неизбежно, но мы готовы.

Источник: Администарция Уфы

Противопаводковый штаб и пункт временного размещения готовы к работе. Сегодня проверил силы и средства, техника в рабочем состоянии, специалисты знают свои обязанности. Лично буду контролировать предстоящую ситуацию.

Кроме того, с наступлением положительных температур коммунальные службы совместно со специализированными организациями приступят к очистке ливневых канализаций, кюветов и других сооружений отвода паводковых и грунтовых вод, а также вывозу снега тех участках, которые наиболее подвержены подтоплению талыми водами".