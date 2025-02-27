В Уфе первый затапливаемый район готовится к паводку

Противопаводковый штаб и пункт временного размещения готовы к работе. Сегодня проверил силы и средства, техника в рабочем состоянии, специалисты знают свои обязанности. Лично буду контролировать предстоящую ситуацию.
Кроме того, с наступлением положительных температур коммунальные службы совместно со специализированными организациями приступят к очистке ливневых канализаций, кюветов и других сооружений отвода паводковых и грунтовых вод, а также вывозу снега тех участках, которые наиболее подвержены подтоплению талыми водами".