Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Туман накроет Астану, Шымкент, ЗКО, Туркестанскую, Акмолинскую, Павлодарскую, Карагандинскую и Костанайскую области.
Гололед, туман и ветер прогнозируются в Жамбылской области.
Снег, метель, гололед и туман — в области Улытау.
Гололед и туман ожидаются в Кызылординской области.
Снег, метель, туман и ветер — в СКО, Актюбинской и Атырауской областях.
Туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в области Жетысу.
Снег, гололед, метель, туман и ветер — в Мангистау.
В области Абай и ВКО в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.