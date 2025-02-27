Прокуратура оценит законность тарифов на воду в Тырети Заларинского района

Прокуратура отреагировала на сообщения в соцсетях о проблемах в поселке Тыреть Заларинского района. Местные жители пожаловались на качество услуг водоснабжения и завышенные ценны на питьевую воду.
В ведомстве организовали проверку. Будет оценено, насколько законно в поселке установили тарифы на воду. Также особое внимание уделят работе органов местного самоуправления.
По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, жителей северного села Ербогачен несколько лет ограничивают в потреблении электроэнергии. Сибиряки вынуждены выбирать между отоплением и мелкой техникой, так как одновременно ничего не работает — не хватает мощности.