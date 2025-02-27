Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура оценит законность тарифов на воду в Тырети Заларинского района

Сообщения о проблеме появились в СМИ и соцсетях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура отреагировала на сообщения в соцсетях о проблемах в поселке Тыреть Заларинского района. Местные жители пожаловались на качество услуг водоснабжения и завышенные ценны на питьевую воду.

В ведомстве организовали проверку. Будет оценено, насколько законно в поселке установили тарифы на воду. Также особое внимание уделят работе органов местного самоуправления.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, жителей северного села Ербогачен несколько лет ограничивают в потреблении электроэнергии. Сибиряки вынуждены выбирать между отоплением и мелкой техникой, так как одновременно ничего не работает — не хватает мощности.