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Мэрия Челябинска проведет дополнительную экспертизу по стройке ЖК возле Изумрудного карьера

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля, ФедералПресс. Администрация Челябинска перепроверит законность разрешения на стройку возле Изумрудного карьера. ЖК собирался возводить бывший мэр города Сергей Давыдов.

Источник: ФедералПресс

Разрешение на строительство выдано прежней администрацией города седьмого октября 2024 года. Мы планируем провести дополнительную экспертизу законности выданных разрешений.

сообщают в администрации города

Известно, что кадастровая стоимость участка возле Изумрудного карьера площадью 4,1 тысячи «квадратов» составила чуть более восьми миллионов рублей. Застройщик получил разрешение на возведение там пятиэтажки, при этом один из этажей планируется подземным. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске на Энтузиастов появится новый ЖК.

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