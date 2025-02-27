Мэрия Челябинска проведет дополнительную экспертизу по стройке ЖК возле Изумрудного карьера

Известно, что кадастровая стоимость участка возле Изумрудного карьера площадью 4,1 тысячи «квадратов» составила чуть более восьми миллионов рублей. Застройщик получил разрешение на возведение там пятиэтажки, при этом один из этажей планируется подземным. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске на Энтузиастов появится новый ЖК.