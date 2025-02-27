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Соцфонд Башкирии перечислил категории женщин, которым положено пособие

Стало известно, кому положено пособие по беременности и родам.

Источник: Комсомольская правда

В СФР по Башкирии назвали категории женщин, которые могут рассчитывать на пособие по беременности и родам. Как пояснили в Фонде изданию UfacityNews.ru, выплаты положены:

— Работающим женщинам;

— Женщинам, которые усыновляют ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

— Женщинам, которых уволили в связи с ликвидацией организации.

Стандартное пособие выплачивается за 140 дней: за 70 дней до родов и 70 дней после них. Если есть осложнения или у женщины многоплодная беременность, то срок оплачиваемого больничного увеличивается.

Минимальный размер пособия за 140 дней в Башкирии составляет 118 тысяч рублей, а максимальный — 794 тысячи рублей.

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