Соцфонд Башкирии перечислил категории женщин, которым положено пособие

В СФР по Башкирии назвали категории женщин, которые могут рассчитывать на пособие по беременности и родам. Как пояснили в Фонде изданию UfacityNews.ru, выплаты положены:
— Работающим женщинам;
— Женщинам, которые усыновляют ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
— Женщинам, которых уволили в связи с ликвидацией организации.
Стандартное пособие выплачивается за 140 дней: за 70 дней до родов и 70 дней после них. Если есть осложнения или у женщины многоплодная беременность, то срок оплачиваемого больничного увеличивается.
Минимальный размер пособия за 140 дней в Башкирии составляет 118 тысяч рублей, а максимальный — 794 тысячи рублей.
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