В Казани в горбольнице № 11 проведут капремонт

Больница обслуживает 33 тысячи казанцев, включает стационар, две поликлиники и женскую консультацию. В 2023 году здесь установили современный рентген-аппарат, маммограф и флюорограф. Обновление проходит в рамках трехлетней программы раиса Татарстана по обновлению медицинского оборудования.