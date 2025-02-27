В Казани в горбольнице № 11 проведут капремонт

В Казани в горбольнице № 11 проведут капитальный ремонт. В рамках работ обновят приемное и гинекологическое отделения, учреждение оснастят новым медицинским оборудованием, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Ремонт будет проводиться поэтапно без закрытия больницы. Планируется приобрести томограф для диагностики пневмонии, лапароскопическую стойку и видеоэндоскопическое оборудование. Новый аппарат ФГДС позволит выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.
Больница обслуживает 33 тысячи казанцев, включает стационар, две поликлиники и женскую консультацию. В 2023 году здесь установили современный рентген-аппарат, маммограф и флюорограф. Обновление проходит в рамках трехлетней программы раиса Татарстана по обновлению медицинского оборудования.
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