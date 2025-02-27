В Ростовской области нашли инвесторов для бывших фабрик «Глории Джинс»

В Ростовской области нашли новых инвесторов для объектов, ранее принадлежавших компании «Глория Джинс» (GloriaJeans). Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— На площадки в городах Гуково и Зверево зашел новый инвестор — ООО «Булава». Он трудоустроит всех работников, порядка 400 человек. Также привлечен инвестор, которому передали право аренды площадок в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкской. Там сохранены все рабочие места, — проинформировал Юрий Слюсарь.
Переговоры по остальным площадкам продолжаются. Донской глава добавил, что ситуацию решают для сохранения рабочих мест и развития предприятий, которые повлияют на стабильность экономики.
Напомним, ранее Юрий Слюсарь сообщил, что из-за прекращения работы швейных фабрик под угрозой потери работы оказались 2,5 тысячи человек.
Судя по открытым источникам в сети, ООО «Булава» зарегистрировали 15 ноября 2022 года. Основной вид деятельности компании — производство спецодежды.