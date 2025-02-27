В Ростовской области нашли инвесторов для бывших фабрик «Глории Джинс»

— На площадки в городах Гуково и Зверево зашел новый инвестор — ООО «Булава». Он трудоустроит всех работников, порядка 400 человек. Также привлечен инвестор, которому передали право аренды площадок в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкской. Там сохранены все рабочие места, — проинформировал Юрий Слюсарь.