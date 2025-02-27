Лауреаты и номинанты «Оскара» из России и СССР: полный список

Одна из самых любимых мелодрам советских зрителей. В 1980 году картину посмотрело около 90 млн человек, что сделало ее лидером проката. Но работа над картиной для молодого режиссера Владимира Меньшова не была простой. Мало кто верил в успех фильма, не сразу подобрался актерский состав. Картина была встречена прохладными отзывами, ее критиковали за «упаднический дух» и «эксплуатацию низменных чувств зрителей». Поэтому кассовый успех картины и награда Американской киноакадемии за лучший фильм на иностранном языке стали для советских чиновников кино полной неожиданностью. Владимир Меньшов на церемонии вручения «Оскара» не присутствовал, так как был в то время «невыездным». Золотую статуэтку получил атташе по вопросам культуры посольства СССР в США Анатолий Дюжев.