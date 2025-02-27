В Узбекистане решили продавать «красивые» номера для загранпаспортов, ID-карт и водительских удостоверений

Очевидно, что таким образом власти пытаются монетизировать спрос на «красивые» номера, который уже давно существует в нашем обществе. Многие готовы платить за уникальные комбинации цифр на автомобильных номерах или мобильных номерах, поэтому расширение этой услуги на паспорта, ID-карты и водительские удостоверения выглядит вполне логичным шагом.