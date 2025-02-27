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В Узбекистане решили продавать «красивые» номера для загранпаспортов, ID-карт и водительских удостоверений

Vaib.uz (Узбекистан. 27 февраля). Если раньше за уникальные номера могли бороться только владельцы автомобилей и мобильных телефонов, то теперь власти Узбекистана предлагают продавать «красивые» номера для заграничных паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и техпаспортов автомобилей.

Источник: Vaib.Uz

Министерство внутренних дел (МВД) уже подготовило соответствующий проект документа, который выставлен на общественное обсуждение. Разработчики уверены, что это нововведение создаст дополнительные удобства для граждан и позволит им выбрать уникальные комбинации цифр в своих документах.

Как будет проходить продажа номеров?

Пока неизвестно, по каким ценам будут продаваться такие номера. Однако, судя по опыту продажи «красивых» автомобильных номеров, скорее всего, будет проводиться аукцион. Таким образом, каждый желающий сможет побороться за заветную комбинацию цифр, заплатив соответствующую сумму.

Для удобства граждан планируется запустить специальный сайт, где будет опубликован список доступных номеров. Пользователи смогут онлайн выбрать и приобрести понравившуюся комбинацию.

Зачем это нужно?

Очевидно, что таким образом власти пытаются монетизировать спрос на «красивые» номера, который уже давно существует в нашем обществе. Многие готовы платить за уникальные комбинации цифр на автомобильных номерах или мобильных номерах, поэтому расширение этой услуги на паспорта, ID-карты и водительские удостоверения выглядит вполне логичным шагом.

Остается лишь один вопрос — насколько высокими окажутся цены и будут ли действительно популярны такие номера среди граждан? Общественное обсуждение проекта уже идет, а значит, скоро появятся и более детальные разъяснения.

экономика