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Омичей предупредили о новом виде мошенничества под видом Росреестра

Аферисты представляются сотрудниками этой организации и требуют оплатить госпошлину.
Источник: Комсомольская правда

Росреестр по Омской области предупредил омичей о новом виде мошенничества. Аферисты прикидываются сотрудниками этой организации и рассылают ссылки на оплату госпошлины. С такой схемой обмана уже столкнулись москвичи.

По словам представителей Росреестра, требования приходят даже тем, кто вообще не обращался за какими-либо услугами в организацию. Если перейти по такой ссылке, телефон или компьютер будет заражен вирусом и мошенники получат доступ к личным данным.

«Сотрудники Росреестра никогда не отправляют сообщения через мессенджеры или ссылки на оплату государственной пошлины», — предупредила омичей заместитель руководителя Управления Росреестра по Омской области Анжелика Иванова.

Квитанция на оплату госпошлины формируется непосредственно в МФЦ. А в случае самостоятельной подачи документов через личный кабинет Росреестра ссылка, по которой можно скачать квитанцию на оплату госпошлины, приходит на электронную почту, указанную в личном кабинете.