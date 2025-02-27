Капитальный ремонт дома в Батайске, пострадавшего от пожара, планируют завершить осенью

— В настоящее время подготавливается пакет документов для выделения областных денежных средств фонду капитального ремонта Ростовской области. После выделения средств фондом будет объявлен аукцион на выбор подрядной организации по проведению капремонта. Ориентировочные сроки выполнения работ — до 1.10.2025 с возможностью досрочного исполнения, — сообщили в пресс-службе администрации Батайска.