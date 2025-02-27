Капитальный ремонт дома в Батайске, пострадавшего от пожара, планируют завершить осенью

В Батайске дом № 11 на улице Ворошилова отремонируют после пожара до 1 октября 2025 года. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе администрации города.
Пожар в четырехэтажном доме случился 9 июля прошлого года. Горела кровля на площади 700 квадратных метров. Пламя тушили больше 80 огнеборцев на 26 единицах техники и пожарный поезд.
В доме проживало 139 человек, большинству пришлось перебраться на съемные квартиры. Спустя восемь месяцев люди устали от неопределенности и обратились за помощью к врио губернатора Ростовской области.
— В настоящее время подготавливается пакет документов для выделения областных денежных средств фонду капитального ремонта Ростовской области. После выделения средств фондом будет объявлен аукцион на выбор подрядной организации по проведению капремонта. Ориентировочные сроки выполнения работ — до 1.10.2025 с возможностью досрочного исполнения, — сообщили в пресс-службе администрации Батайска.