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Под Кишиневом разлагаются 15 тонн мясного фарша: Это приведет к экологической катастрофе, а власти бездействуют

В Молдове происходит экологическая катастрофа, а потом мы удивляемся, почему болеем.

Источник: Комсомольская правда

Глава Национальной экологической гвардии Александр Коржа заявил о катастрофических последствиях выброшенного замороженного мяса.

"Здесь, в Пухой, выбросили 15 тонн замороженного фарша. А потом просто закопали. Когда придет жара, все это начнет разлагаться, загрязняя подземные воды. А рядом — сельскохозяйственные поля, питьевая вода. Собаки, лисы уже раскапывают эту территорию. Это катастрофа! Для таких отходов должна быть специализированная свалка. Но что мы видим? Власти бездействуют, а страна разрушается.

Это не единичный случай. Мы видели, как закапывали головы свиней, а теперь — 15 тонн мяса. Это не исключение, а система. В Молдове происходит экологическая катастрофа. А потом мы удивляемся, почему болеем. Как не болеть, если государство не заботится о нас? Чиновники не живут здесь, они пакуют чемоданы и уезжают. А нам тут оставаться", — заявил Коржа.

экология