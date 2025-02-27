Под Кишиневом разлагаются 15 тонн мясного фарша: Это приведет к экологической катастрофе, а власти бездействуют

Это не единичный случай. Мы видели, как закапывали головы свиней, а теперь — 15 тонн мяса. Это не исключение, а система. В Молдове происходит экологическая катастрофа. А потом мы удивляемся, почему болеем. Как не болеть, если государство не заботится о нас? Чиновники не живут здесь, они пакуют чемоданы и уезжают. А нам тут оставаться", — заявил Коржа.