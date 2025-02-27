«Лыжню России — 2025» отменили в Нижнем Новгороде из-за погодных условий

Мероприятие планировалось провести 1 марта на поляне возле ЖК «Окский берег». Но, по словам организаторов, традиционная площадка для проведения лыжной гонки в этом году не соответствует стандартным требованиям — слишком мало снега. Зато массовые гонки пройдут в муниципалитетах Нижегородской области. 1 марта — в Володарском, Уренском, Павловском, Починковском и Воротынском муниципальных округах, в Боре и Выксе. 2 марта — в Сергачском муниципальном округе и в Шахунье. 9 марта — в Семеновском муниципальном округе.