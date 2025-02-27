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«Лыжню России — 2025» отменили в Нижнем Новгороде из-за погодных условий

Главный старт лыжной гонки «Лыжня России — 2025» (0+) в Нижнем Новгороде отменен, сообщили в пресс-службе облправительства.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Мероприятие планировалось провести 1 марта на поляне возле ЖК «Окский берег». Но, по словам организаторов, традиционная площадка для проведения лыжной гонки в этом году не соответствует стандартным требованиям — слишком мало снега. Зато массовые гонки пройдут в муниципалитетах Нижегородской области. 1 марта — в Володарском, Уренском, Павловском, Починковском и Воротынском муниципальных округах, в Боре и Выксе. 2 марта — в Сергачском муниципальном округе и в Шахунье. 9 марта — в Семеновском муниципальном округе.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что в 17 муниципалитетах региона гонки уже прошли, в них приняли участие более 4 000 человек.

Добавим, что первоначально соревнования планировались вообще на 8 февраля, однако позднее принято решение о переносе гонки из-за аномально теплой погоды, которая мешала подготовке трассы. Ранее сообщалось, что «Лыжню России» этого года записались около 10 тысяч жителей Нижегородской области. Из них почти 5,5 тысячи планировали принять участие в гонке в Нижнем Новгороде.

Напомним, что 22 февраля лыжный марафон прошел на Щелоковском хуторе.