К замку «Ласточкино гнездо» будет вести новый маршрут

С 1 марта к дворцу-замку «Ласточкино гнездо» будет вести новый пешеходный маршрут. Об этом информирует пресс-служба музейного комплекса.
Теперь дорога до достопримечательности Крыма займет на пять минут меньше времени. От остановки общественного транспорта до замка можно будет добраться пешком всего за 15 минут.
Кроме того, на маршруте предусмотрены навигация, пандусы для людей с ограниченными возможностями и места для отдыха. Путешественникам на личном авто доступна автопарковка. От нее нужно следовать вниз по указателям вдоль дороги от Ялты, свернуть до остановки «Санаторий “Жемчужина” и продолжить путь по парковой зоне.
Изменение маршрута связано с реконструкцией территории бывшего санатория «Жемчужина» в Гаспре.