К замку «Ласточкино гнездо» будет вести новый маршрут

Кроме того, на маршруте предусмотрены навигация, пандусы для людей с ограниченными возможностями и места для отдыха. Путешественникам на личном авто доступна автопарковка. От нее нужно следовать вниз по указателям вдоль дороги от Ялты, свернуть до остановки «Санаторий “Жемчужина” и продолжить путь по парковой зоне.