С 1 марта смотровая площадка Центра семьи «Казан» возобновляет работу после зимнего перерыва

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» с 1 марта начнет принимать жителей и гостей города после зимнего перерыва.
Насладиться панорамным видом города с высоты 32 метров можно будет ежедневно с 10:00 до 20:00. Подробнее о льготах и правилах посещения можно узнать по ссылке, сообщает дирекция парков и скверов Казани.
Напомним, смотровая площадка Центра семьи «Казан» завершила работу в январе. В праздничные дни, с 31 декабря по 8 января, ее посетили более 20 тысяч человек. Всего за 2024 год пространство приняло свыше 410 тысяч гостей.