В Омске пополнился список объектов культурного наследия

Охранный статус получили жилой дом 1948 года постройки по улице Гусарова, 7 и здание на Избышева, 3, корпус 2 — бывший главный корпус железнодорожного техникума № 1 того же года постройки. В последнем сейчас располагается НИИ технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта.