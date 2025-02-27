В Омске пополнился список объектов культурного наследия

Список объектов культурного наследия Омска пополнился еще на два здания. Соответствующий приказ министерства культуры Омской области появился на портале официального опубликования нормативных правовых актов.
Охранный статус получили жилой дом 1948 года постройки по улице Гусарова, 7 и здание на Избышева, 3, корпус 2 — бывший главный корпус железнодорожного техникума № 1 того же года постройки. В последнем сейчас располагается НИИ технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта.
Здание на улице Гусарова подлежит охране целиком, включая его местоположение. Избышева, 3, корпус 2, как говорится в документе, представляет ценность своей композицией, крышей и оформлением фасада.