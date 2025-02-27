КГИОП согласовал реконструкцию моста у острова Новая Голландия в Петербурге

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) одобрил реконструкцию 1-го моста Круштейна, который связывает остров Новая Голландия и набережную Адмиралтейского канала в Петербурге. Соответствующее разрешение выдали ООО «Новая Голландия Девелопмент». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.