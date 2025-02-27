КГИОП согласовал реконструкцию моста у острова Новая Голландия в Петербурге

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) одобрил реконструкцию 1-го моста Круштейна, который связывает остров Новая Голландия и набережную Адмиралтейского канала в Петербурге. Соответствующее разрешение выдали ООО «Новая Голландия Девелопмент». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Проект предусматривает реконструкцию переправы без изменения его внешнего облика и объемно-пространственных характеристик, — говорится в сообщении.
Работы будут проводить в рамках приспособления памятников в целях создания общественно-делового комплекса с выставочными площадями и объектами инженерной инфраструктуры на территории острова.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о завершении реконструкции Центра имени Курехина на Васильевском острове. Общая площадь здания превысила 7000 квадратных метров. Его смогут одновременно посещать более 1000 человек.