Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 70% донских компаний пользуются личным кабинетом при расчетах за электроэнергию

Это позволяет контролировать электропотребление и безопасно оплачивать счета.

Источник: Комсомольская правда

Донские компании активно пользуются личным кабинетом на сайте гарантирующего поставщика. На данный момент количество таких бизнес-клиентов составляет почти 48 тысяч. Это 74% от общего числа зарегистрированных пользователей онлайн-сервиса.

Потребители в личном кабинете могут контролировать фактическое и планируемое энергопотребление, безопасно оплачивать счета, следить за балансом на своих счетах, обмениваться документами с гарантирующим поставщиком. Зайти в личный кабинет можно с компьютера, телефона или планшета, которые имеют доступ в интернет.