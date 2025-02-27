Более 70% донских компаний пользуются личным кабинетом при расчетах за электроэнергию

Донские компании активно пользуются личным кабинетом на сайте гарантирующего поставщика. На данный момент количество таких бизнес-клиентов составляет почти 48 тысяч. Это 74% от общего числа зарегистрированных пользователей онлайн-сервиса.
Потребители в личном кабинете могут контролировать фактическое и планируемое энергопотребление, безопасно оплачивать счета, следить за балансом на своих счетах, обмениваться документами с гарантирующим поставщиком. Зайти в личный кабинет можно с компьютера, телефона или планшета, которые имеют доступ в интернет.