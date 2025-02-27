Более 70% донских компаний пользуются личным кабинетом при расчетах за электроэнергию

Потребители в личном кабинете могут контролировать фактическое и планируемое энергопотребление, безопасно оплачивать счета, следить за балансом на своих счетах, обмениваться документами с гарантирующим поставщиком. Зайти в личный кабинет можно с компьютера, телефона или планшета, которые имеют доступ в интернет.