С 1 марта теплосети в Ростове-на-Дону сменят платежного агента

С 1 марта 2025 года в Ростове-на-Дону изменятся лицевые счета потребителей отопления и горячего водоснабжения, а также адрес личного интернет-кабинета. Всех просят быть очень внимательными к этой информации. Предупреждение опубликовали на сайте ООО «Ростовские тепловые сети».