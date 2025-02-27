С 1 марта теплосети в Ростове-на-Дону сменят платежного агента

С 1 марта 2025 года в Ростове-на-Дону изменятся лицевые счета потребителей отопления и горячего водоснабжения, а также адрес личного интернет-кабинета. Всех просят быть очень внимательными к этой информации. Предупреждение опубликовали на сайте ООО «Ростовские тепловые сети».
Теперь ростовчане перестанут получать счета от ООО «РЦР», так как с этой компанией у «Ростовских тепловых сетей» закончился срок договора. С 1 марта функции по начислению и сбору платы перейдут к ООО «Лаборатория Цифрового Развития» совместно с ООО «МРЦ».
Важно! Личные кабинеты физлиц можно будет найти по адресу LK.VDKENERGO.RU/LOGIN (вход ООО «Ростовские тепловые сети» АО «ВДК-Энерго»). Переходить по другим ссылкам и адресам не нужно, это могут быть мошенники.
Обратиться в ООО «Лаборатория Цифрового Развития» и «МРЦ» также можно будет на 1-й Баррикадной, 2/2 в Ростове-на-Дону.
— Банковские реквизиты ООО «Ростовские тепловые сети» для оплаты остаются прежними. Изменения не повлияют на качество предоставления коммунальных услуг, — добавили в ООО «Ростовские тепловые сети».