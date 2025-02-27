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«Орешник прибыл в Минск»: что сообщило посольство России в Беларуси и пресс-служба Лукашенко

Посольство РФ и пресс-служба Лукашенко сказали, что «Орешник прибыл в Минск».
Источник: Комсомольская правда

В Посольстве России в Беларуси рассказали о необычном подарке ко Дню защитника Отечества.

— Орешник прибыл в Минск, — сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что куст орешника стал одним из подарков Посольству ко Дню защитника Отечества и опубликовали фото саженцев в горшке.

При этом и телеграм-канал «Пул Первого» сообщил об орешнике на территории Дворца Независимости.

Также уточнили, что орешник стал символичным подарком белорусскому лидеру на 23 февраля.

— Орешников (саженцев) не десять, а всего три. Но и передал не Путин, — написал телеграм-канал «Пул Первого».

Саженцы орешника подарили Лукашенко на 23 февраля. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

А вот касаемо ракетного комплекса Лукашенко сказал, что Беларусь разместит «Орешник» из-за оружия США и Германии.

Кроме того, глава Беларуси оценил предстоящую сделку США и Украины по редкоземельным металлам.

Также президент сказал, что Россия не согласится на миротворцев ЕС на территории Украины.

И еще белорусский лидер сказал о разговоре с Путиным по урегулированию украинского конфликта.