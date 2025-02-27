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В части Ростова на сутки временно отключат водоснабжение

Сотни домов и несколько соцобъектов Ростова на сутки окажутся без воды.

Источник: Комсомольская правда

С 5 по 6 марта жители сотен домов, а также нескольких соцобъектов останутся без воды из-за подключения к водопроводным сетям нового ЖК. Об этом людей предупредили в «Ростовводоканале».

В частности, воды не будет с 8 утра 5 марта до 8 утра 6 марта. Под ограничения попадут:

— Улицы в границах переулков Анисовый, Самшитовый, улиц Шостаковича, Садоводческая, Заречная, Казанская и Виталия Ходоша;

Улицы Днепропетровская, Малахитовая, Озерная и Центральная.

Также без воды останутся:

— Жилой комплекс «Платовский», садовые товарищества «Космос» и «Афганец», поселок «Водопадный», а также коттеджный поселок «Париж»;

— Донской инфекционный центр по улице Виталия Ходоша, 15;

— Школа № 85 по улице Мусоргского, 9;

— Детский сад № 19 по улице Изумрудный, 34/4.