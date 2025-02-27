Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Краснодара услышали громкий звук 27 февраля

В МЧС назвали причину громкого звука, напугавшего жителей Краснодара.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Жителей Краснодара напугал громкий звук 27 февраля. Днем его услышали сразу в нескольких районах кубанской столицы.

В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю назвали причину громкого звука. Как оказалось, в этот момент самолет преодолел звуковой барьер.

Напомним, в Краснодарском крае проверят сирены. Системы оповещения включат во всем регионе 5 марта. Жителей просят не беспокоиться и следовать правилам.

Чтобы прослушать специальное сообщение, нужно включить один из 10 общероссийских общедоступных телеканалов или приемники с трансляцией «Радио России». Жителей Кубани просят соблюдать спокойствие.

МЧС