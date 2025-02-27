Жители Краснодара услышали громкий звук 27 февраля

Жителей Краснодара напугал громкий звук 27 февраля. Днем его услышали сразу в нескольких районах кубанской столицы.
В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю назвали причину громкого звука. Как оказалось, в этот момент самолет преодолел звуковой барьер.
Напомним, в Краснодарском крае проверят сирены. Системы оповещения включат во всем регионе 5 марта. Жителей просят не беспокоиться и следовать правилам.
Чтобы прослушать специальное сообщение, нужно включить один из 10 общероссийских общедоступных телеканалов или приемники с трансляцией «Радио России». Жителей Кубани просят соблюдать спокойствие.