В каких регионах Казахстана из-за непогоды закрыто движение

Мангистауская область:
- автодорога «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайотес — Шетпе — Жетыбай — Актау», км 332−642 (с. Бейнеу — с. Шетпе) и км 642−786 (п. Шетпе — г. Актау);
- автодорога «Актау — Курык», км 13−72 (г. Актау — с. Курык).
Ориентировочное время открытие дороги — 28 февраля 2025 года в 10:00.
Актюбинская область:
автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 776−1240 (г. Актобе — граница Кызылординской области).
Кызылординская область:
автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1240−1362 (граница Актюбинской области — г. Аральск).
Ориентировочное время открытия дорог — 28 февраля 2025 года в 06:00.