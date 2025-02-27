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В каких регионах Казахстана из-за непогоды закрыто движение

АЛМАТЫ, 27 фев — Sputnik. В каких областях Казахстана из-за ухудшения погодных условий ограничено движение, рассказали в «КазАвтоЖол».

Источник: ДЧС СКО

Мангистауская область:

  • автодорога «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайотес — Шетпе — Жетыбай — Актау», км 332−642 (с. Бейнеу — с. Шетпе) и км 642−786 (п. Шетпе — г. Актау);
  • автодорога «Актау — Курык», км 13−72 (г. Актау — с. Курык).

Ориентировочное время открытие дороги — 28 февраля 2025 года в 10:00.

Актюбинская область:

автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 776−1240 (г. Актобе — граница Кызылординской области).

Кызылординская область:

автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1240−1362 (граница Актюбинской области — г. Аральск).

Ориентировочное время открытия дорог — 28 февраля 2025 года в 06:00.