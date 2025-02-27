Власти Узбекистана опровергли предоставление скидки талибам на электроэнергию

Однако Национальные электрические сети Узбекистана официально опровергли эту информацию.
Что на самом деле обсуждали стороны?
В компании отметили, что на прошлой неделе в Узбекистане находилась делегация во главе с исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Афганистана Муллой Абдул Гани Барадаром.
Переговоры касались не тарифов на электроэнергию, а расширения проекта строительства линии электропередачи «Сурхон — Пули-Хумри» напряжением 220−500 кВ.
В ходе обсуждения была достигнута предварительная договоренность о снижении стоимости строительства с 252 миллионов долларов до 222 миллионов долларов за счет оптимизации проекта и использования локализованных материалов. Однако контракт еще находится в стадии согласования и будет подписан после завершения всех переговоров.
При этом официальных изменений в тарифах на поставки электроэнергии в Афганистан не было, и скидка в 30 миллионов долларов талибам не предоставлялась, подчеркнули в компании.
Что известно о поставках электроэнергии в Афганистан?
В декабре 2024 года Узбекистан подписал новый контракт на поставку электроэнергии в Афганистан на 2025 год. Стоимость контракта остается неизвестной, но ранее Ташкент поставлял в Афганистан около 2 миллиардов кВт/ч в год на сумму порядка 100 миллионов долларов.
Узбекистан поставляет электроэнергию в Афганистан с 2002 года. В 2009 году с вводом в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ «Наибабат 1» и «Наибабат 2» объемы поставок значительно выросли. Однако талибы не раз обвиняли узбекскую сторону в перебоях подачи электроэнергии.
Политика vs. Экономика: стоит ли Узбекистану рисковать?
Каждую зиму в Узбекистане фиксируются перебои с электроэнергией, и обеспечение собственных граждан и предприятий должно быть в приоритете. Продажа электричества за рубеж имеет смысл, только если она не создаёт дефицита внутри страны, особенно в периоды пиковых нагрузок на энергосистему.
Поэтому главный вопрос — насколько оправдан этот экспорт с точки зрения экономики и безопасности?