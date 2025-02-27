Власти Узбекистана опровергли предоставление скидки талибам на электроэнергию

В ходе обсуждения была достигнута предварительная договоренность о снижении стоимости строительства с 252 миллионов долларов до 222 миллионов долларов за счет оптимизации проекта и использования локализованных материалов. Однако контракт еще находится в стадии согласования и будет подписан после завершения всех переговоров.